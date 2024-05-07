«إمباور» تسجل إيرادات بقيمة 538 مليون درهم بالربع الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 538 مليون درهم بنسبة زيادة 8.8%، كما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 313 مليون درهم بنسبة نمو 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وحققت «إمباور» أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 182 مليون درهم بنمو ملحوظ قدره 8.6% مقارنة الفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 166 مليون درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.

ووفقاً للبيانات المالية للمؤسسة، فقد سجلت «إمباور» خلال الشهور الـ12 الماضية، بين أبريل 2023 ومارس 2024، إيرادات موحدة بلغت قيمتها 3.1 مليارات درهم، مقارنة بـ2.8 مليار درهم بين أبريل 2022 ومارس 2023، محققة نمواً لافتاً بلغت نسبته 9.2%. واستناداً إلى البيانات المالية، فقد بلغت أرباح «إمباور» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها بين أبريل 2023 ومارس 2024 نحو 1.5 مليار درهم، مقارنة بـ1.4 مليار درهم للفترة بين أبريل 2022 ومارس 2023، بنسبة نمو 6.2%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تعود نتائج النمو الاستثنائي الذي حققته المؤسسة خلال الربع الأول، إلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات (إمباور) من المشروعات في دبي».

وأشار إلى أن من بين أبرز محركات نمو الأداء المالي لـ«إمباور»، ارتفاع الإيرادات المتكررة والمستدامة المتأتية من انتعاش مختلف الأنشطة والأسواق الاقتصادية والقطاعات المختلفة في دبي، يتقدمها القطاع العقاري الذي يمثّل محور عمل ونشاط المؤسسة.

وشهد الربع الأول زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، إذ تم توقيع 37 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 34 ألف طن تبريد لمشروعات ومبانٍ في دبي.