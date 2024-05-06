"إمباور" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2024 وتسجل إيرادات بقيمة 538 مليون

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 538 مليون درهم إماراتي بنسبة زيادة 8.8%، كما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 313 مليون درهم إمارات بنسبة نمو 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وحققت «إمباور» أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 182 مليون درهم بنمو ملحوظ قدره 8.6% مقارنة الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 166 مليون درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.

ووفقاً للبيانات المالية للمؤسسة، فقد سجلت «إمباور» خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، ما بين أبريل 2023 ومارس 2024، إيرادات موحدة بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 2.8 مليار درهم إماراتي بين أبريل 2022 ومارس 2023، محققة نموًا لافتاً بلغت نسبته 9.2%. واستناداً إلى البيانات المالية، فقد بلغت أرباح «إمباور» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها ما بين أبريل 2023 ومارس 2024، 1.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.4 مليار درهم إماراتي للفترة ما بين أبريل 2022 ومارس 2023، أي بنسبة نمو 6.2%.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تعود نتائج النمو الاستثنائي الذي حققته المؤسسة خلال الربع الأول من هذا العام، الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق من خلال مختلف المشاريع في دبي، لاسيما في العديد من المشاريع الجديدة والمتعددة الاستخدامات المضافة حديثًا لمحفظة «إمباور» والتي بدورها أثمرت تسجيل معدلات نمو جديدة في حجم القدرة الإنتاجية والتشغيلية.

وأشار بن شعفار إلى أن من بين أبرز محركات نمو الأداء المالي لـ «إمباور» وتسجيلها نتائج ربعية مميزة، هو ارتفاع الإيرادات المتكررة والمستدامة المتأتية من انتعاش مختلف الأنشطة والأسواق الاقتصادية والقطاعات المختلفة في دبي ويتقدمها القطاع العقاري الذي يمثل محور عمل ونشاط المؤسسة بالإضافة الى التركيز المؤسسة على زيادة الكفاءة التشغيلية.

أهم التطورات خلال الربع الأول من 2024

شهد الربع الأول من عام 2024، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 37 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 34 ألف طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي. ويشير هذا، إلى القبول المتزايد لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة إلى أكثر من 1,522,000 طن تبريد، بعد زيادة حوالي 10,000 طن تبريد خلال هذا الربع الاول من العام الجاري.

كما شهد الربع الأول، تميزاً واضحاً في الأداء المؤسسي، حيث منح مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) خلال الربع الأول من العام الجاري، «إمباور» الشهادة الخضراء لاستضافة أعمالها الرئيسية لإدارة تكنولوجيا المعلومات في مركز البيانات الاخضر التابع لشركة مورو والذي يؤكد التزام «إمباور» بالمساهمة في الاستدامة البيئية. ومن خلال استضافة أعباء عمل تكنولوجيا المعلومات في مركز بيانات مورو الأخضر، تعمل «إمباور» على تقليل انبعاثات الكربون بحوالي 35,371 كيلوجرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاستضافة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وفي يناير، وقعت «إمباور» اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق من خلال إجراء دراسات بحثية علمية مختلفة و متطورة ومبتكرة كجزء من التزام الطرفين في تعزيز قطاع تبريد المناطق والارتقاء بالصناعة إلى مستويات غير مسبوقة ووضع الخطط الكفيلة لابتكار الجيل الثالث من محطات تبريد المناطق، كما تم عقد اتفاقية بين الطرفين لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم اعتبارا من 2025 المقبل.

وخلال شهر فبراير 2024 كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، الذي نجح مع فريق عمله في ترسيخ مكانة المؤسسة كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من خلال دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية الصديقة للبيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية على صعيد الاستدامة المجتمعية والاقتصادية.

وخلال الربع الأول من عام 2024 تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لـ" إمباور" والتي صادقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2023 بمبلغ إجمالي مقداره، 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع). وقد تم دفع هذا المبلغ خلال شهر أبريل، وبهذا التوزيع تكون المؤسسة قد أوفت بالتزامها بتوزيع مبلغ 850 مليون درهم (0.085 درهم للسهم الواحد) كأرباح سنوية على المساهمين.