الإمارات وأوزبكستان تبحثان التعاون المشترك في الأمن الغذائي وزيادة الرحلات الجوية

اتفقت دولة الإمارات وأوزبكستان، على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد، والسياحة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة والبنية التحتية. وأبدى الطرفان خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأوزبكية طشقند، اهتماماً بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة، وزيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «يمتلك البلدان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة»، لافتاً إلى أن توفير آفاق اقتصادية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكي، يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن الإمارات تُمثل بوابة اقتصادية مهمة لنفاذ الصادرات الأوزبكية إلى أسواق المنطقة.

ووجّه الجانب الإماراتي، خلال الاجتماع، الدعوة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان، للاستفادة من مناخ الأعمال في دولة الإمارات، وتأسيس الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة.

واتفق الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات في ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الاقتصادية الداعمة لتحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، و«استراتيجية التنمية لأوزبكستان 2030»، كما أبدى الجانبان رغبتهما في إمكانية إنشاء مركز دولي للتقنيات الرقمية المتقدمة في أوزبكستان، والاستفادة من الخبرات الإماراتية.

وأبدى الطرفان كذلك اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة، من خلال زيادة المبادلات في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وتحفيز مجتمعي أعمال البلدين على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين.

وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس لجنة السياحة، التابعة لوزارة البيئة وحماية البيئة وتغيّر المناخ، أوميد شادييف، بهدف استكشاف آليات جديدة تدعم فرص التعاون في قطاعات السياحة والطيران والسفر والضيافة بين البلدين، ومنها إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة، وتعزيز العمل الثنائي لزيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية. وقال المرّي: «بلغ عدد السياح من أوزبكستان لدولة الإمارات نحو أكثر من 65 ألف سائح خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2022».

وشهدت أعمال اللجنة، توقيع «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع «شركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية»، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تصدير السلع والخدمات، وتوفير الدعم التأميني للمُصدرين والمؤسسات المالية من خلال تمديد عقود التصدير والتأمين الائتماني، بما يسهم في سهولة تصدير السلع والخدمات بين السوقين الإماراتي والأوزبكي.

كما وقّعت شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة «أوسفتامينوت» العاملة في تحسين إدارة الموارد المائية في أوزبكستان، لتسريع عملية التطوير الجارية لإقامة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يومياً، والتي ستخدم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في طشقند، وسالار، وبكتيمير، والمدن والمجتمعات المحيطة بها.

في السياق نفسه، استعرض وزير الاقتصاد خلال مشاركته في «منتدى طشقند الدولي للاستثمار»، جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، كما تطرق إلى السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال، ودعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى الدولة 22.737 مليار دولار بزيادة على عام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%.