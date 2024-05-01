مركز دبي المالي العالمي يضع حجر الأساس لبرجه التجاري الجديد "Immersive Tower by DIFC"

احتفل مركز دبي المالي العالمي، بتحقيق إنجاز مهم اليوم بوضع حجر الأساس لبرج "Immersive Tower by DIFC"، أحدث معلم معماري في قلب الحي المالي في دبي.

وأقيم الحفل بحضور كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعلياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، ومحمد يوسف النجار، نائب الرئيس الأول للتطوير والمشاريع - التطوير العقاري في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات.

ويتمتع البرج التجاري، الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار درهم بمساحة بناء إجمالية تبلغ 115 ألف متر مربع، بموقع استراتيجي داخل مركز دبي المالي العالمي بجوار برج ضمان، ويطل على برج "آي سي دي بروكفيلد"، ويجسد رؤية المركز في زيادة المعروض من المساحات المكتبية الرئيسية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تقوم بتأسيس وتوسيع أعمالها ضمن منظومته المزدهرة.

وشهد عام 2023 ارتفاعا في الطلب على المساحات التجارية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال العقارات التجارية المملوكة والمُدارة من قبل المركز وتلك المملوكة من قبل طرف ثالث، مُجتمعة، حيث أنهى العام بنسبة إشغال بلغت 92%.

وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "مع تنامي عدد المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي تقوم بتأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي، فإننا ندرك الحاجة إلى وجود مساحات مكتبية من الدرجة الأولى تلبي احتياجات أماكن العمل في المستقبل. يجمع برج مركز دبي المالي العالمي ImmersiveTower بسلاسة بين المساحات التجارية والمرافق المتكاملة ووحدات البيع بالتجزئة، بما يوفر عروضاً عالمية المستوى للشركات التي تبحث عن بيئات مبتكرة متعددة الاستخدامات في قلب الحي المالي في دبي".

وقامت شركة "إيداس" للتصميم الهندسي والمعماري بتصميم البرج متعدد الاستخدامات ومجموعة "دار" بتطويره. وسيلبي البرج الذي يتكون من 37 طابقاً، جميع احتياجات القوى العاملة الحديثة، ويمتد على مساحة 58,573 متراً مربعاً من المساحات المكتبية، وحوالي 10,596 متراً مربعاً من مساحات التجزئة، بينما تم تخصيص مساحة تزيد عن 680 متراً مربعاً لوسائل الراحة.

يمثل البرج التجاري الجديد والذي من المقرر الانتهاء منه في أبريل 2027، مزيجاً سلساً من مرافق العمل والترفيه والفخامة، وقد تم تصميمه ليناسب احتياجات مكان العمل في المستقبل. وبالإضافة إلى وحدات مكتبية تتراوح مساحتها من 60 متراً مربعاً إلى 158 متراً مربعاً، سيتمكن المستأجرون أيضاً في برج "Immersive Tower" من الوصول إلى النادي المُخصص للأعضاء، والواقع في الطوابق 26 و27 و28.

ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً للأعمال والابتكار في إطار استراتيجيته الطموحة لعام 2030، فإن البرج التجاري الجديد سيلبي احتياجات العدد المتزايد من الشركات الراغبة بإنشاء مقار لها في دبي.

يُذكر أن "DIFC Living" كان أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع في 2023، والذي تم بيع كامل وحداته في غضون 48 ساعة، وهو ما يعكس الطلب القوي على العقارات السكنية في قلب مركز دبي المالي العالمي.

وحصل 15 مبنى في مركز دبي المالي العالمي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية في وقت سابق من العام الجاري، بما في ذلك مبنى البوابة، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في دبي، والذي حصل على الشهادة البلاتينية.