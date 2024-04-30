المراة تستحوذ على 11.2% من مقاعد مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بالإمارات

نشرت جامعة هيريوت وات، و«آرورا 50»، تحليلاً مفصلاً لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان «تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي».

وشملت النتائج الرئيسية من هذا التقرير أنه في يناير 2024، من بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ‏وسوق دبي المالي، تشغل المرأة 137 مقعداً من أصل 1224، بنسبة 11.2% في مجالس الإدارة.

ويتضمن التحليل مجموعة بيانات شاملة تجمع كافة البيانات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى لتشكيل البيانات الأساسية التي يمكن قياس التقدم المستقبلي من خلالها؛ حيث ستُجمع البيانات سنوياً، وستُنشر في إبريل من كل عام، مما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.

كما خلص التقرير إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من يناير 2024، تشغل المرأة 5.3 في المئة من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5584 مقعداً في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.

كما يظهر التقرير هذا تحسناً طفيفاً عن الماضي، ولكنه ينقص بشكل كبير عن المعدل العالمي ومستويات التمثيل في مناطق أخرى من العالم. وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الإمارات بنسبة 11.2 في المئة (137 مقعداً من 1224 مقعداً)، والبحرين بنسبة 5.5 في المائة (20 مقعداً من 363 مقعداً)، والكويت بنسبة 5 في المئة (48 مقعداً من 963 مقعداً)، وسلطنة عُمان بنسبة 5.8 في المئة (45 مقعداً من 783 مقعداً)، وقطر بنسبة 1.8 في المئة (8 مقاعد من 440 مقعداً )، والسعودية بنسبة 2 في المئة (36 مقعداً من 1811 مقعداً).

معيار موثوق

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لـ«آرورا 50»: «متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة».

وأضافت: «كانت مبادرتنا الأولى في «آرورا 50» هي برنامج التسريع «Pathway20» للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة».

وقالت: «إن وجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة، يُحدث التنوع تأثيراً على المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات.. ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية، من المديرين إلى كبار القادة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة».

وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يسعدنا أن نرى أن دولة الإمارات تبلي بلاءً حسناً، ونتمنى أن يُسهم تقريرنا مع جامعة هيريوت وات دبي في التوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي ككل».

مهمة ضخمة

من جهتها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «يشكل جمع هذا القدر الكبير من البيانات من هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة. أثني بحق على تفاني «آرورا 50» وجامعة هيريوت وات، ويسعدني أن تكون دولة الإمارات مصدراً لهذا المشروع».

وأكدت أن نشر القائمة السنوية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجالس إدارتها لا يشكل أمراً مبتكراً فقط ولكنه وسيلة قيّمة للغاية أيضاً.

وأضافت السويدي أن تجميع هذه المعلومات المتاحة للجميع في مصدر واحد يسهل الوصول إليه سيؤدي إلى تيسير المزيد من الشفافية والفهم لتكوين مجالس الإدارة في المنطقة، لافتة إلى أن هذه الرؤية المتسقة ستُسهم بالتأكيد في زيادة الوعي بشأن التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز فوائد ذلك.

من جانبها قالت ديم هيذر ماكجريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي: «فخورون بالاشتراك مع «آرورا 50»، لوضع مرجعية شاملة تمكن الباحثين والأطراف المهتمة من قياس التقدم المستقبلي المحرز في التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي».