للمرة الأولى في تاريخها.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليونات درهم

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليونات درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف «المركزي»، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليونات درهم خلال فبراير 2023.

وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليونات درهم في يناير السابق عليه.

وبيّن أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.

وعزا «المركزي»، ارتفاع الائتمان المحلي، إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير، إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%.

وأرجع «المركزي» توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.

إلى ذلك، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصاءات المصرف.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2% من 695.04 مليار درهم خلال يناير الماضي، إلى 708 مليارات درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة تعادل 13 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2%، مقابل 505.1 مليارات درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.

وأرجعت الإحصاءات، الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 51% إلى 467.56 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 309.9 مليارات درهم في فبراير 2023.