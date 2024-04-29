موانئ دبي العالمية تستثمر في مستقبل التجارة بجنوب شرق آسيا

تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، جهودها الهادفة لتعزيز الربط التجاري واللوجستي في جنوب شرق آسيا عبر سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي توسع حضور المجموعة، وتعزز إدارة سلسلة التوريد في المنطقة.



وفي هذا الإطار، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا، وقع خلالها اتفاقية شراكة في ماليزيا وافتتح منشأتين جديدتين في الفلبين.

وفي أول مشروع لها في ماليزيا، أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اتفاقية مع موانئ صباح، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة صوريا كابيتال القابضة المحدودة، المدرجة في البورصة الماليزية، تهدف لإطلاق شراكة لإدارة ميناء حاويات خليج سابانجار في ولاية صباح، وسيساهم هذا التعاون في مضاعفة قدرة الميناء على مناولة الحاويات، مما سيحوّل الولاية إلى مركز تجاري محوري في منطقة نموّ رابطة أمم شرق آسيا (الآسيان).



وتحت إشراف فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، أطلق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عملية تطوير ضخمة في محطة باتانجاس للركاب، والتي تضاعفت طاقتها الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنوياً. وتتميز المحطة بموقعها المتميز على بعد 110 كم من العاصمة مانيلا، وهي بمثابة المركز الأكبر بين جزر الفلبين، مما يعزز الربط بين البر الرئيسي في جزيرة لوزون، وبين المقاطعات المحيطة بالجزيرة.



كما افتتح بن سليّم، في الفلبين أيضاً محطة تانزا الجديدة للسفن في كافيت، والتي ستوفر ربطاً بحرياً مباشراً مع مانيلا، وتسهل عمليات نقل البضائع من العاصمة وإليها. ومن المتوقع أن تقوم المحطة سنوياً بمناولة ما يصل إلى 240,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وتوفير البديل عن ما يقارب من 150,000 رحلة شاحنة سنوياً.



وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" : "تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حجر الزاوية في جهودنا الهادفة إلى تنفيذ استراتيجيتنا العالمية للنموّ، باعتبارها السوق الأكبر والأسرع توسعاً للخدمات اللوجستية من أطراف خارجية في العالم، نظراً لما نجده فيها إمكانات هائلة. وتتركز طموحاتنا في هذا الإطار على تعزيز النموّ الإقليمي من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين الشركات والمجتمعات المحلية".



وتجدر الإشارة إلى أن "دي بي ورلد" اختارت سنغافورة مقراً رئيسياً لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2021، وحرصت منذ ذلك على الحين على توسعة حضورها في المنطقة. واليوم، تقوم موانئ دبي العالمية بتشغيل 19 ميناء ومحطة في أستراليا والصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.



وأضاف بن سليّم: "ستتواصل الاستثمارات في المنطقة في ظلّ سعي الشركات لاستكشاف مقاربات جديدة تعزز المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بالاعتماد على التنويع. كما نشهد إمكانات كبيرة في جنوب شرق آسيا كمركز متطوّر للتجارة العالمية، مدفوع بالنموّ الاقتصادي القوي والتجارة البينية الإقليمية".



وتابع: "يتمثل هدفنا في إنشاء سلاسل تجارة وتوريد سلسة وفعّالة في المنطقة؛ حيث أن فرص النموّ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واسعة ومتعددة الأوجه. بدءاً من سوق الخدمات اللوجستية المزدهرة في الصين الكبرى إلى الاقتصادات القائمة على التصدير في جنوب شرق آسيا والأسواق الناضجة في شمال آسيا؛ حيث نعمل بشكل استراتيجي على تعزيز قدراتنا الشاملة عبر مختلف القطاعات".