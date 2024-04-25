%90 نمواً في الطلب على الطيران الخاص في الإمارات 2023

أعلنت منصة «ڤيكتور» العالمية المتخصصة في تأجير الطائرات الخاصة والتابعة لمجموعة أبوظبي للاستثمار، أن الطلب على الطيران الخاص في الإمارات حقق نمواً قياسياً قدره 90% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2019، الذي شهد أعلى معدلات الزيادة في نمو الطلب على الطيران الخاص سابقاً.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «ڤيكتور»، جيمس فارلي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في مؤتمر صحافي أمس، إن «هذا النمو الكبير وغير المسبوق إقليمياً وعالمياً يأتي مدفوعاً بنمو قطاع الأعمال وسياحة المؤتمرات والفعاليات في الإمارات، فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها الإمارات في قطاع الضيافة واعتماد الإمارات على جذب المواهب والمهارات المتخصصة إلى سوق العمل». وأضاف أن «المنصة» نقلت مقرها الرئيس إلى أبوظبي، على خلفية المستقبل الكبير للطيران الخاص في الإمارات، واستحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار، على «المنصة» ما يُشكل نقطة فارقة على مستوى قطاع طيران الأعمال في الإمارات ككل، مشيراً إلى أن «الإمارات تُعد منصة مثالية لتوسيع عملياتها وخدمة قاعدة عملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية المستوى، وبيئة الأعمال ونمو سوق طيران رجال الأعمال في المنطقة بوتيرة أسرع من بقية أنحاء العالم».

ونوه بأن «المنصة» التي يتم من خلالها حجز رحلات الطيران الخاص تتيح الوصول إلى 7000 طائرة خاصة، وقامت بتقديم خدمات إلى 181 ألف عميل وتنظيم 21 ألف رحلة منذ إنشائها، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات تقدر بـ100 مليون دولار خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة، توبي ادواردز، إن «قرار الإمارات تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل العام الجاري يؤكد التزام الحكومة برؤية تراعي قضايا المناخ. ويأتي قرار نقل مقر المنصة الرئيس إلى أبوظبي لدعم مبادرات العمل المناخي التي أطلقتها المنصة، والتي تتيح لعملائها شراء وقود الطيران المستدام لجميع الحجوزات في جميع أنحاء العالم وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران الخاص بنسبة تصل إلى 80%». من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي أحمد النقبي، إن «(الاتحاد) سيقدم كل ما يلزم لدعم خطط المنصة في النمو والتوسع».