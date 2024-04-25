«تنظيم الاتصالات» تطرح خريطة طريق إماراتية لشبكات الجيل السادس «6G»

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2030)، أو ما يُعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المحمول، وذلك استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية من حيث المواصفات الفنية التفصيلية لوظائف الأنظمة المتنقلة وأدائها، إلى جانب مواصلة سد الفجوة بين خدمات الاتصالات المقدمة حالياً، والمتطلبات المستقبلية في ضوء تزايد توقعات المجتمع والقطاع الاقتصادي في السنوات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة والمترابطة.

وينسجم الإعلان عن هذه الخريطة مع مخرجات اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية الذي استضافته دولة الإمارات في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، حيث اعتمدت الجمعية قراراً يوجه المعنيين في قطاع الاتصالات نحو تطوير المعايير والمواصفات التقنية الراديوية للجيل السادس من الخدمة المتنقلة الدولية، علماً بأن الجمعية اعتمدت توصية (ITU-R M. 2160) المتعلقة بإطار عمل الجيل السادس (6G)، المعروف أيضاً بـ(IMT-2030) من خلال وضع أساسيات تطوير الشبكة مستقبلاً.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «تنسجم خطة تطبيق الجيل السادس مع التوجهات المستقبلية للدولة، وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، ورؤية (نحن الإمارات 2031) بمحاورها التي تنص في جانب منها على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وبناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. ونحن في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا من مزودي الخدمات والجهات الأخرى ذات الصلة حريصون على أن يكون الجيل السادس عنواناً آخر لريادة دولة الإمارات، تماماً كما كانت الحال في الأجيال السابقة من الاتصالات، حيث احتفظت دولتنا بموقعها الريادي، وشكلت حالة إلهام للعديد من الدول في هذا المجال».

وأشار المسمار إلى أن «هذه المبادرة تتوافق مع التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة البيئية والشمولية الرقمية، وتعزيز إجراءات الأمان والخصوصية والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تدعو دول العالم لبذل كل جهد مستطاع لسد الفجوة الرقمية، وضمان استفادة أكبر عدد من الناس من شبكة الإنترنت».

من جانبه، أكد نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، المهندس محمد الرمسي، أن «الإعلان عن خطة شاملة لتقديم الجيل السادس من شبكات الاتصالات يعكس التزام الهيئة بمواكبة التقدم التكنولوجي السريع ورؤيتها الريادية نحو المستقبل».