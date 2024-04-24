«سبينس» تحدّد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم

أعلنت شركة «سبينس هولدينغ بي إل سي»، أمس، عن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستراوح بين نحو 5.11 مليارات درهم (1.39 مليار دولار) و5.51 مليارات درهم (1.50 مليار دولار).

وستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، وهي المساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين واجبة التطبيق، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وستكون شركة «الإمارات الدولية للاستثمار»، وشركة «تمبلتون لإدارة الأصول»، وشركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمار»، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رئيسين في الاكتتاب العام بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي، أمس، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو المقبل. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق التاسع من مايو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سبينس»، سونيل كومار: «لاقى الطرح العام الأولي لشركتنا اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا للتداول، ونحن سعداء جداً بفتح باب الاكتتاب للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق العالمية. ونؤمن بأن هذا الطرح يشكّل فرصة فريدة للاستثمار في قصة نجاح علامة تجارية تحظى بشعبية واسعة، وتلتزم بطرح أحدث المنتجات واتباع أعلى معايير خدمة العملاء».

وأضاف: «تتمتع شركتنا بسجل قوي من النمو المستمر والمتوازن مدعوماً بمساعينا المستمرة لتوسيع شبكة متاجرنا، وتعزيز حضورنا عبر الإنترنت، والعروض المتميزة لعلاماتنا التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة رأسياً، وتسهم هذه العوامل جميعها في تحقيق ربحية قوية. علاوة على ذلك، نتوقع مواصلة النمو مستقبلاً في ضوء خططنا لدخول السوق السعودية، وابتكار عروض جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما نعتزم الكشف عن السعر النهائي للطرح الأسبوع المقبل، نتطلّع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة في قصة نمونا».