تأسيس مجلس رجال الأعمال بين الإمارات وكولومبيا

وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك. وتأتي مذكرتا التفاهم مع الجانب الكولومبي، في إطار «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين التي تم توقيعها أخيراً.

وأكد رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، عبدالله محمد المزروعي، أن مذكرتي التفاهم تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال المدير العام لغرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، إن «مذكرتي التفاهم تشكلان فرصة استثنائية أمام روّاد ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات، لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز إمكانات التصدير غير المستغلة، وبناء الشراكات مع نظرائهم في الأسواق الكولومبية، بما يمكن الشركات الإماراتية من النمو والتوسع في كولومبيا، التي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة للتطوّر والتقدم والازدهار». وتهدف مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك، لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تقود منظومتي الأعمال إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، وكل القطاعات الصناعية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوثيقة، وتبادل الخبرات المعرفية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار بين الإمارات وكولومبيا.