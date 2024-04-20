مطارات دبي: نشهد تحسناً متزايداً في عودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إنه عقب الأحوال الجوية التي شهدها هذا الأسبوع، إن مطارات دبي تود بأننا تكرس جهودها بشكلٍ كاملٍ لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف غريفيث في تصريح مسجل لوسائل الإعلام: "نشهد تحسناً مضطرداً في حركة المغادرين، ونعمل جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين المتواجدين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم".

وبين أن سلامة المسافرين تعد على رأس أولوياتنا، لذا، تواصل فرقنا توزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح قائلاً: "للحدّ من الازدحام، نُلتمس من جميع المسافرين الكرام التحقق مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر".

وبين أنه لإعطاء الأولوية للرحلات المغادرة، قمنا بتحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 19 أبريل.

وقال: "نُدرك أن هذا الوضع يثير الإحباط والإزعاج للكثيرين، لذا يرجى قبول فائق اعتذارنا. هذه الظروف غير المسبوقة تشكل تحديات فريدة، ونحن نتعاون بشكلٍ دائمٍ مع جميع السلطات المعنية ومجتمع المطار لمعالجتها. سنتجاوز هذا الوضع بالمرونة والعزيمة. نشكر الجميع على تفهمهم".