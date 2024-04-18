طيران الإمارات ترفع تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي

أعلنت طيران الإمارات عن رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة.

وتحّث طيران الإمارات عملائها بالتوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحماً.

ويتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز. وتدعو طيران الإمارات العملاء بالتحقق من أخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع التالي:emirates.com حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وتعرب طيران الإمارات عن اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطّل خطط سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق، وتقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.

وبينما تمكن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهتهم، فإننا ندرك أن الكثير منهم ما زالوا بانتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار.