تحالف بين «مصدر» و«الإمارات للألمنيوم» لدعم نمو قطاع الألمنيوم منخفض الكربون

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بهدف توحيد الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة للحد من الانبعاثات في قطاع الألمنيوم، وتنمية قطاع الألمنيوم منخفض الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة. شهد مراسم توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وستعمل «مصدر» وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على استكشاف الفرص لتطوير مشروعات طاقة متجددة مشتركة، مع إمكانية توسيع التعاون لتشمل مجالات بطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، ما يسهم في دعم جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لإزالة الكربون من جميع عملياتها القائمة حالياً والمستقبلية في الدولة.

وستتعاون الشركتان لاستكشاف المزيد من الفرص على الصعيد العالمي، التي ستدعم من خلالها «مصدر» شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تزويد مرافق إنتاج جديدة للألمنيوم بمصادر طاقة متجددة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تفخر (مصدر) بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودعم مساعيها للحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الألمنيوم، ولا شك أن مثل هذه الشراكات المهمة والفاعلة تسهم في تسريع الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2050، بفضل دوره الأساسي في عملية إزالة الكربون ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتمد تحقيق هذا النمو على تعزيز الاستدامة في تصنيع الألمنيوم». وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طناً واحداً من كل 25 طناً من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم.