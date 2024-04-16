زخم الطروحات يعود بقوة إلى سوق دبي المالي

يتأهب سوق دبي المالي إلى مواصلة الزخم في الطروحات الأولية مع مضي العديد من الشركات في خططها للإدراج لتتواصل بذلك موجة الاكتتابات العامة التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في دولة الإمارات خلال عام 2024.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، تخطط شركة «سبينس 1961 هولدينج بي إل س»، لطرح عام أولي نحو 25% من أسهمها في سوق دبي المالي بعد الكشف عن خططها في هذا الصدد لأول مرة خلال سبتمبر الماضي.

وستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25‎% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وأما جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة وهي المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد بالإمارات أو الشريحة الأولى وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية.

وستبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في مايو 2024.

مستشاري الطرح

وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتالكمستشار للإدراج. كما تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات، كمدير مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب. فيما لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

وتقول سبينس دبي على موقعها الإلكتروني إنها تدير أكثر من 65 متجرا في الإمارات. وتقول البواردي على موقعها الإلكتروني إن سبينس دبي تدير أيضا سبعة متاجر على الأقل في سلطنة عمان.

وفي نوفمبر 2023، تأسست شركة سبينس كشركة خاصة محدودة بموجب أحكام قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 ("قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي") ثم تم اعادة تسجيلها في تاريخ 29 مارس 2024 إلى شركة عامة محدودة بالأسهم.

وسيعزز الطرح المحتمل لشركة «سبينس دبي»، مكانة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة والذي يشهد توسعًا ملحوظًا. كما يعد الطرح الجديد ثاني اكتتاب في السوق المالي في الإمارة بعد إدراج شركة باركن الشهر الماضي والتي بلغ قينى اكتتابها الأولى 71 مليار دولار بعد أن شهد اقبالا كبيرًا حيث تمت تغطيته بأكثر من 165 مرة، وهو رقم قياسي لإمارة دبي.

وكان الاكتتاب بأسهم الشركة قد بدأ بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر طرح عند 2.1 درهم.

وكان باركن أحدث إدراج خليجي يجذب مستويات هائلة من الطلب حيث يراهن المستثمرون على توزيعات أرباح كبيرة وكذلك على الأداء القوي لأسعار أسهم الشركات الجديدة. حصل الاكتتاب العام السابق في دبي، وهو الاكتتاب العام لأعمال سيارات الأجرة (تاكسي دبي) بقيمة 315 مليون دولار، على طلبات بقيمة 41 مليار دولار وشهد ارتفاع أسهمها بنسبة 23 % منذ ظهورها لأول مرة في ديسمبر.

فايف للضيافة

وعلى صعيد الطروحات الأولية المتوقعة هذا العام أيضاً، قال كبير مولشنداني مؤسس ورئيس مجلس إدارة فايف القابضة العاملة في مجال الفنادق والمنتجعات في دبي وأوروبا، إن الشركة تسعى لطرح عام أولي في 2025.

وأوضح أن الشركة التي تقدر قيمة أصولها بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، (ما يعادل نحو 9.2 مليار إلى 11 مليار درهم) تخطط للإدراج في بورصة دبي وتجري محادثات مع مستشارين بشأن إدراج مزدوج محتمل، بحسب وكالة رويترز.