«إياتا»: الطلب على السفر يرتفع 21.5%

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر فبراير 2024، لافتاً إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.7% في الطلب على السفر.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد سجل إجمالي الطلب على السفر ارتفاعاً بنسبة 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة الإجمالية (تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بواقع 18.7% على أساس سنوي. ولفتت بيانات «إياتا» إلى أن فبراير 2024 جاء ضمن سنة كبيسة، أي تضمن يوماً إضافياً واحداً مقارنة بفبراير 2023، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في نمو مستويات الطلب والسعة.