بسبب الأحوال الجوية...طيران الإمارات تنصح المسافرين بالوصول مبكرا إلى المطار

قالت شركة طيران الإمارات إنه "نظرا للأحوال الجوية المتوقعة في دبي يومي 16 و17 أبريل، نود إعلام متعاملي الناقلة المتجهين إلى مطار دبي الدولي أنهم قد يواجهون تأخيرات على الطريق".

وأضافت الناقلة على موقعها الشبكي: "ننصح المتعاملين بالتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى المطار وإكمال إجراءات التسجيل قبل الوصول".

واشارت الى انه لتلقي تحديثات وإشعارات الرحلات الجوية، يرجى على المتعاملين التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال.