شركات الطيران في الشرق الأوسط تسجل 19.7% ارتفاعاً في الطلب على السفر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر فبراير 2024، لافتاً إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.7% في الطلب على السفر.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد سجل إجمالي الطلب على السفر (يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في ما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بواقع 18.7% على أساس سنوي.

ولفتت بيانات «إياتا» إلى أن فبراير 2024 جاء ضمن سنة كبيسة، أي متضمناً يوماً إضافياً واحداً مقارنة بفبراير 2023، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في نمو مستويات الطلب والسعة نحو النطاقات الإيجابية.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ويلي والش: «واصل فبراير البداية القوية التي شهدها عام 2024 بعد تسجيل جميع الأسواق، باستثناء أميركا الشمالية، نمواً ملموساً من خانتين في حركة المسافرين. ويدعونا هذا النمو للتفاؤل حول آفاق القطاع خلال العام الجاري، لا سيما في ضوء تسريع شركات الطيران لاستثماراتها في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، ومرونة الطلب على السفر رغم الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية».



وبحسب المناطق، فقد سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 53.2% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 52.1% على أساس سنوي.

بدورها، سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 15.9% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 16% على أساس سنوي.

كما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 19.7% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 19.1% على أساس سنوي. وحققت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 16.0% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 17.6% على أساس سنوي.

من جهتها، سجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 21.0% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 18.6% على أساس سنوي. كما سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 20.7% في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بواقع 22.1% على أساس سنوي.