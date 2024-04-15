«دوكاب» توسّع حضورها العالمي في 20 سوقاً رئيسية جديدة

أعلنت «مجموعة دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، عن توسعة نطاق انتشارها العالمي ليشمل 20 سوقاً جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأميركيتين.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة الاستراتيجية، ليعكس استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز تواجدها العالمي، وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، كما تجسد التزام «دوكاب» بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع، وترسيخ دورها كشركة صناعية رائدة عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوكاب»، محمد المطوع: «يمثل توسعنا في أسواق جديدة علامة مميزة في رحلتنا، ويسلط الضوء على طموحنا لتعزيز النمو، والتزامنا بأن نكون في طليعة الشركات التي توفر حلول وخدمات الطاقة المتطورة وعالية الجودة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجموعة بالابتكار والجودة والاستدامة، والتي هي أساس أعمالها منذ أكثر من أربعة عقود.

وأعرب المطوع عن سعادته برؤية «دوكاب»، التي نشأت في دولة الإمارات، توسع نطاق انتشارها عالمياً، ما يتيح للعالم الاستفادة من الصناعات الإماراتية المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة، إذ تدعم المجموعة العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات حول العالم، وتوفر حلول الطاقة للعديد من الخدمات مثل المرافق ومشروعات النقل والمواصلات، وخطوط السكك الحديدية والـ«مترو»، والتعدين، وخدمات الشحن البري والبحري، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية، والبنية التحتية، ومجال البناء، وحلول النفط والغاز، ودعم الصناعة النووية.

وقد نجحت «دوكاب»، مستفيدة من 44 عاماً من الإنجازات، في تأسيس إرث ضخم في الصناعة، وأصبحت تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في أكثر من 5000 مشروع وشراكة ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، والأميركيتين.

وتعكس محفظة منتجات الشركة التي تضم 85 ألف كابل مختلف من خمس عائلات متميزة، التزام الشركة بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين معها.

وتمثل الصادرات حالياً 60% من إنتاج «دوكاب»، ما يؤكد حضور الشركة القوي وتأثيرها المتزايد على الساحة الدولية. كما تلبي منتجات «دوكاب» مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الحلول المتخصصة للطاقة النووية، والقطاعات البحرية، وقطاعات النفط، والغاز.

وأفادت «دوكاب» بأنه في الوقت الذي تؤكد فيه التزامها بالمعايير الدولية الأكثر صرامة، فإن اهتماماتها تمتد إلى البحث والتطوير لحلول الطاقة الجديدة والأكثر كفاءة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشكل وسيلة واعدة لحلول الكابلات التي تقدمها دوكاب.

وتلعب «دوكاب» دوراً أساسياً في العديد من المشروعات الكبرى داخل دولة الإمارات، بما في ذلك المعالم البارزة في الدولة مثل «برج خليفة»، و«مترو دبي»، ومعرض «إكسبو 2020 دبي». وتُعرف المجموعة بتأثيرها العالمي من خلال مساهماتها في مشروعات مهمة مثل مجلس المرافق العامة في سنغافورة، و«مترو دلهي» في الهند، ما يُبرز التزام «دوكاب» بدعم صناعات المستقبل وتعزيز حضورها العالمي.