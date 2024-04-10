العقارات الفاخرة في دبي تواصل الصعود في 2024

أكّد عقاريون أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والإمارات ككل، لايزال في «ترند صاعد»، وسط مواصلة العوامل الداعمة لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

ولفتوا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن القطاع استطاع ترسيخ مكانته العالمية، واحتلال المراتب الأولى في أكثر الأماكن طلباً للعيش والعمل من قبل الأثرياء والمستثمرين ذوي الملاءة المالية الجيدة.

وتوقعوا أن يواصل قطاع العقارات الفاخرة النمو بقوة في عام 2024، مع تطور الطلب ودخول نماذج بناء مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحصول على تجربة معيشية شاملة تمزج بين الثراء الثقافي والهندسة المعمارية المبتكرة والمرافق الترفيهية الحصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أنكس القابضة»، ساتيش سانبال: إن «العقارات الفاخرة في الإمارات لاتزال سوقاً ديناميكية للغاية، فالمساحة التي طالما كانت مرادفة للابتكار والرفاهية تشهد تحولاً كبيراً، متأثرة بتغير تفضيلات المستثمرين وظهور اتجاهات عالمية جديدة».

وأضاف «العصر الجديد للمباني الفاخرة في الإمارات يتميز بالعقارات التي تقدم تجربة معيشية شاملة، وتمزج بين الثراء الثقافي والهندسة المعمارية المبتكرة والمرافق الترفيهية الحصرية».

وأكد أن «سوق العقارات الفاخرة في الإمارات تتطور لتلبي الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة للمستثمرين، مدفوعة بالخبرات والاستدامة والتكنولوجيا وأنماط الحياة التي تتطور بشكل متسارع».

وبالنسبة لتوقعات حجم الطلب على العقارات المفروشة في دبي حالياً، أفاد سانبال، بأن «المطورين العقاريين يحاولون مواكبة تفضيلات مشتري ومستأجري المنازل والشقق الفاخرة في دبي، ويمكن ذلك من تصميم وبناء مشاريعنا العقارية الحالية والقادمة لتتوافق مع تطلعاتهم لامتلاك أو استئجار عقار فاخر، حيث أظهرت بيانات شركة (بروبرتي فايندر) في عام 2023 أن 79.8% من المستأجرين يبحثون عن شقق. بينما يبحث 20.2% عن فلل أو تاون هاوس. ومن بين أولئك الذين يسعون لاستئجار الشقق لفترة طويلة، يفضل 63.8% منهم العقارات المفروشة، بينما يبحث 34.4% عن شقق غير مفروشة».

وتابع: «المستأجرون الذين يتطلعون إلى استئجار فلل أو منازل مستقلة لديهم تفضيلات مختلفة، حيث يبحث نحو 52.1% عن وحدات غير مفروشة، و46.8% يبحثون عن فلل أو تاون هاوس مفروشة».

وتوقع سانبال، زيادة الطلب على العقارات المفروشة في دبي، خصوصاً الشقق، بناءً على متطلبات المستأجر أو المشتري. وتابع: «من المتوقع أيضاً أن يواصل قطاع العقارات والإنشاءات الإماراتي ازدهاره، خصوصاً في دبي، حيث تسهم استراتيجيات الإمارات لدعم الصناعة والتصنيع إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للسياحة في توفير فرص جديدة، والتي بدورها تتيح مجالاً للمواهب والكفاءات الشابة، وتوفر فرص عملـ وتدعم مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ايليو» العقارية، زاهي قشوع: إن «القطاع العقاري في الإمارات يحافظ على (ترند صاعد)، وسط استمرار الطلب القوي داخل السوق، مستفيداً من العوامل المحلية والخارجية».

وأضاف: «المبيعات العقارية في الإمارات تسجل مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وكان للعقارات الفاخرة الدور الأساسي في هذه الطفرة، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، وسط إقبال أثرياء العالم على العيش والعمل والاستثمار في دبي».

من ناحيته، قال مدير العقارات في مجموعة الوليد العقارية، محمد تركي: إن «الطلب على العقارات الفاخرة في دبي، يزدهر بفضل الكفاءة الحكومية في إدارة الأزمات مثل جائحة (كوفيد-19)، إلى جانب التفوق على الصعيد العالمي في تهيئة مناخ إطلاق الأعمال، وإيجاد أحد أفضل بيئات العمل والترفيه في العالم، ما يعزز إقبال أصحاب الملايين والأثرياء من مختلف الجنسيات».

وأضاف أنه «على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، يتركز أثرياء العالم في دبي، في ظل جاذبية العقارات الفاخرة من حيث السعر الذي يُعدُّ أقل من أسعار العقارات في الأسواق الرئيسة الكبرى مثل لندن ونيويورك، ما شجع المطورين على إطلاق مشاريع جديدة، وتوسيع محافظهم الاستثمارية من العقارات الفاخرة».