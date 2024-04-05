«سالك» تحذر عملاءها من رسائل مضللة

دعت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، المتعاملين إلى توخي الحيطة من المواقع الإلكترونية المزورة التي تنتحل اسم وصفة شركة «سالك»، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني المضللة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية.

كما دعت الشركة، الجمهور، إلى الاعتماد حصرياً على صفحات الشركة الرسمية والمصادر الموثوق بها للمعلومات.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تزايد انتشار رسائل التصيد الاحتيالي عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، حيث تتضمن بعض هذه الرسائل المزيفة، دعوة الجمهور إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسهم «سالك»، وإيهامهم بإمكانية الحصول على دخل ثابت. وتتضمن بعض الرسائل الأخرى روابط مضللة ومواقع إلكترونية وهمية تدّعي أنها تتيح تعبئة رصيد حساب «سالك»، أو شراء بطاقات إعادة تعبئة الرصيد من خلالها.

وانطلاقاً من حرص الشركة على مصلحة الجمهور وعدم وقوعهم ضحية للأنشطة الاحتيالية، اتخذت «سالك» سلسلة من الإجراءات التحذيرية، منها حث المتعاملين على التأكد من وجود اتصال آمن عند الدخول إلى عناوين الروابط الإلكترونية، والتأكد من أنها تبدأ بـ«https://» وليس «http://»، حيث يعد الخيار الأول أكثر أماناً.

وحذرت الشركة، المتعاملين من النقر على الروابط المشبوهة والإعلانات المنبثقة، إذ يمكن أن تأخذهم إلى مواقع خبيثة هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية، وحثتهم على متابعة موقعها الرسمي وقنواتها المعتمدة لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالجوانب الأمنية، والتحقق من صحة الرسائل الإلكترونية التي تصل إليهم وتدّعي أنها من «سالك».