«ديوا» تطلق تطبيقها الذكي على نظارات «فيجن برو»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تطبيقها الذكي على نظارات «فيجن برو» من «أبل»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية توفر خدماتها من خلال هذه التقنية التي تمزج بين الواقعين «المعزز» و«الافتراضي»، لتعزيز خدمات المتعاملين.

وأفادت الهيئة بأن خطوتها تأتي ضمن جهودها لتعزيز التبني الذكي وتوفير خدماتها لجميع المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية.

وتوفر «ديوا» باقة من الخدمات والميزات والخصائص عبر نظارات «فيجن برو»، تشمل: إمكانية الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية الموحدة، أو اسم المستخدم وكلمة المرور، أو الدخول التلقائي من خلال «بصمة العين»، والتعرف إلى بيانات حساب المستهلك الأساسي، مع إمكانية اختيار الحساب المراد الاستفسار عنه، والاطلاع على البيانات المرئية باستخدام خاصية اللمس والسحب الافتراضي.

ويمكن للمستهلك الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية وسدادها باستخدام «أبل باي»، كما يمكن عن طريق التطبيق الوصول إلى لوحة بيانات «الحياة الذكية»، والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكه الكهرباء والمياه، ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج «نهجي المستدام». كما يوفر التطبيق الذكي البصمة الكربونية لكل متعامل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل».

وأضاف: «نحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتوفير خدمات مبتكرة آمنة واستباقية متاحة على مدار الساعة»، لافتاً إلى أن «البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة أسهمت في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%».

وبحسب «ديوا»، فقد أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2023 نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، مقارنة بنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022.