طلب تقييم إيجار عقار

تتيح الخدمة للمتعاملين التقدم بطلب تثمين إيجار عقار. وشروط الخدمة هي أن يكون مستأجراً للعقار أو ممثلاً عنه بموجب وكالة رسمية، أو أن يكون مالكاً للعقار أو ممثلاً عنه بموجب وكالة رسمية، وتتم عبر خطوات عدة، الأولى، اختيار عقارك المراد تقييم إيجاره، والثانية: إضافة بيانات العقار المختار، والثالثة: تحميل الوثائق، والرابعة: دفع الرسوم بعد الموافقة على الطلب، والخطوة الأخيرة، تسلّم شهادة تقييم إيجار عقار.