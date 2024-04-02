«الإمارات دبي الوطني كابيتال» ترتب تسهيلاً ائتمانياً لـ «لينوفو»

نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمصلحة «مجموعة لينوفو المحدودة»، لتكون المرة الأولى التي تدخل فيها «لينوفو» المتخصصة في قطاع التكنولوجيا سوق القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم احتياجاتها لتمويل عملياتها التشغيلية وأهدافها المؤسسية.

ويتوافق هذا التسهيل الائتماني مع الالتزام المستمر لـ«مجموعة لينوفو» بمواصلة الابتكار في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وإنتاج الهواتف الذكية، لتقديم أحدث الحلول التقنية للمستهلكين من الشركات والأفراد. وستخصص حصيلة التمويل لتحقيق عدد من الأهداف المؤسسية للمجموعة، منها أهداف عامة تتعلق بأعمالها، فضلاً عن تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، وغيرها من متطلبات إعادة التمويل، ما يجعل هذا التسهيل في غاية الأهمية بالنسبة للمجموعة، لتعزيز مكانتها في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تبلغ حصتها السوقية فيها 29.1%، فضلاً عن حصتها البالغة 33.8% في السوق الخليجية. ولقيت عملية الطرح اهتماماً كبيراً في السوق، إذ استقطب طلباً تجاوز المعروض الأولي البالغ 300 مليون دولار أميركي بأكثر من الضعف، بفضل الطلب الإقليمي الكبير من 11 مؤسسة مالية تنشط في دولة الإمارات، والأردن، والكويت، والبحرين، ما دفع «لينوفو» إلى زيادة حجم التسهيلات التي استقرت عند 500 مليون دولار أميركي بعد تقليص كبير لإجمالي المبالغ المكتتب بها من المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال»، هيتيش أساربوتا: «فخورون بالدور الجوهري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة تمويل لشركة لينوفو في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط، وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدّرين الدوليين الذين يتطلعون إلى جمع رؤوس الأموال بالاستفادة من مصادر السيولة المتاحة في المنطقة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الخزانة في «لينوفو»، هيو وو: «تُبرز هذه الصفقة الأولى من نوعها بالنسبة لـ(لينوفو) في الشرق الأوسط مكانة وقوة الشركة باعتبارها أحد المزودين الرائدين لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين، وقد سُررنا بالتعاون مع (الإمارات دبي الوطني كابيتال) لترتيب هذه الصفقة المهمة، ونثمّن دورها في تسهيل تنويع مصادر تمويل لينوفو».