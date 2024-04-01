«الخليج للملاحة»: 21 مليون درهم أرباحاً صافية

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2023، محققة أرباحاً صافية بلغت 21 مليون درهم. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 42% إلى 596 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ419 مليون درهم في عام 2022.

وبلغ إجمالي الموجودات مليار درهم في نهاية عام 2023، مقارنة بـ785 مليون درهم في عام 2022. بدورها، انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 18% إلى 96 مليون درهم في عام 2023، مقابل 117 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. كما خفضت الشركة تكاليف التمويل بنسبة 32%.