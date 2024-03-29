عبد الجبار بي بي نائباً لرئيس مجموعة عمل الورق والمناديل بغرفة تجارة دبي

أعلنت مجموعة عمل الورق والمناديل التابعة لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي ، عن تعيين عبد الجبار بي بي، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "هوتباك جلوبال" Hotpack Global، نائباً أول لرئيس مجلس إدارة المجموعة.

ويأتي تعيين عبد الجبار نظير خبرته الواسعة في الصناعة وريادته في قطاع التعبئة والتغليف.

وقال عبد الجبار: "يشرفني أن أشغل منصب نائب أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الورق والمناديل التابعة لغرفة تجارة دبي. وفي ظل رئاسة صلاح الدين شرفي، إلى جانب خبرات وتفاني المدراء الآخرين، فإننا نتأهب للشروع في رحلة من التعاون والابتكار. نحن نهدف إلى تعزيز الروابط داخل مجتمع الأعمال لدينا والمساهمة بشكل كبير في دعم استراتيجية النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "هذا التقدير هو خطوة هامة في إطار التزامنا بالتميز والتنمية المستدامة ضمن القطاع. ومعاً، سنتغلب على التحديات ونغتنم الفرص التي تنتظرنا، من أجل ضمان أن تزدهر صناعتنا وأن تشكل ركيزة أساسية للقوة الاقتصادية والريادة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا على ثقة بأن زملائي وفريق عملي في هوتباك يقفون معي ويدعمونني في هذه المهمة".