غرفة دبي العالمية تدعم توسّع شركة إماراتية في السوق الأوروبية

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعم شركة «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية من خلال تعزيز شراكاتها التجارية الغذائية مع الشركات الأوروبية.

وخلال فعاليات بعثة تجارية قادتها غرفة دبي العالمية للمشاركة في معرض «أنوجا» للأغذية بألمانيا العام الماضي، والتي ضمت ممثلين عن 13 شركة من دبي، تم تنسيق أكثر من 30 اجتماع أعمال ثنائياً لشركة «يورومركاتو» الإماراتية مع مجموعة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة في أوروبا، بهدف بحث فرص التعاون المشتركة. وبفضل دعم غرفة دبي العالمية، تمكنت «يورومركاتو» من توقيع خمس اتفاقيات تجارية مع شركات أوروبية بارزة متخصصة بالمنتجات الغذائية الإيطالية.

كما نجحت «يورومركاتو» خلال مشاركتها في فعاليات بعثة الغرفة في معرض «أنوجا» بتطوير نطاق شراكاتها القائمة مع عدد من موردي الأغذية الأوروبية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «مع تزايد أهمية دبي على خريطة التجارة العالمية، نواصل تطوير جهودنا الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المحلية مع توفير فرص مجزية لتنمية أعمالها محلياً ودولياً، وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تجارة دبي الخارجية، ورفد نمو كل القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتنويع الأسواق الدولية لتوسع القطاع الخاص المحلي».

من جانبه، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «يورومركاتو»، محمد الشحي: «تأتي دولة الإمارات في مقدمة الأسواق العالمية المهمة التي تطمح الشركات من مختلف الدول للوجود فيها، والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفرها، خصوصاً في قطاع المنتجات الغذائية الفاخرة. ويسهم ازدهار الحركة السياحية ونمو قطاع الفنادق والمطاعم الراقية، بالتوازي مع ارتفاع ثقة المستهلك وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، في ارتفاع الطلب على الأطعمة الفاخرة في دبي».