مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للسنوات الـ 5 المقبلة

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، اعتماد مساهمي الشركة جميع بنود الجمعية العمومية، التي تضمنت السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح، وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

كما أكدت الشركة التزامها الاستراتيجية الخمسية الجديدة للنمو المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نجحت (أدنوك للتوزيع) في زيادة العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 90% منذ الاكتتاب العام الأولي في أواخر عام 2017، وذلك من خلال زيادة كل من القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح. وبذلك، تكون الشركة أوفت بأحد أهم التزاماتها تجاه المساهمين، وحققت في عام 2023 أرباحاً قياسية تجاوزت المليار دولار، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. كما أرست الشركة أساساً راسخاً للمرحلة التالية من التطور عبر استراتيجيتها للنمو الذكي، وستواصل (أدنوك للتوزيع) استهداف فرص التوسع المحلية والدولية ذات القيمة العالية، بما في ذلك أسواق عالمية جديدة».

وأضاف: «كانت (أدنوك للتوزيع) من أوائل الشركات التي ركزت على نشر وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياتها وتحسين تجربة العملاء. وسنواصل توظيف هذه الحلول وغيرها من التقنيات سريعة التطور لتعزيز أعمالنا، وتحقيق مزيد من القيمة لكل من المساهمين والعملاء».

وقال: «استناداً إلى ثقتنا بالاستراتيجية الجديدة وآفاق النمو المستقبلية للشركة، أعلنّا سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، والتي تقدم رؤية واضحة للعائدات، وتتيح الفرصة لزيادة توزيعات الأرباح مع نمو الأرباح المستقبلية. كما تعكس هذه السياسة الجديدة مسار النمو المستدام للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وعائدات مجزية للمساهمين».

وتنص السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح للفترة (2024-2028) على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023، والتي من المتوقع أن يتم دفعها في شهر أبريل 2024. وبذلك يصل إجمالي الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 2.57 مليار درهم عن عام 2023، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم. وهذا يعني عائداً ربحياً على أساس سنوي للسهم بنسبة 5.6% لعام 2023، بناءً على سعر السهم البالغ 3.66 دراهم، كما في 27 مارس 2024.

وتؤكد استراتيجية النمو الخمسية الجديدة للشركة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات «يوم المستثمر» في فبراير 2024، التزام الشركة تحقيق النمو المحلي والتوسع الدولي، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل بهدف تحويل أدنوك للتوزيع إلى شركة رائدة في مجال الطاقة الذي يشهد تغيرات متواصلة ومتسارعة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى استكشاف فرص النمو التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة. ويشمل ذلك قطاعات إضافية مثل أعمال التشحيم وغاز البترول المسال، وحلول التنقل المستدامة الجديدة، واستكشاف فرص التوسع في أسواق عالمية جديدة.