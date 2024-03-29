«كهرباء دبي»: 3.1 مليارات درهم توزيعات أرباح عن النصف الثاني من 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليارات درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 8 أبريل 2024، وتمت الموافقة على ذلك في الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي عُقدت أمس.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير، وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 85.9% من المساهمين. وقد عُقدت الجمعية العمومية حضورياً في فندق كمبينسكي بوليفارد دبي، وكذلك عن بُعد.

وبالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 8 أبريل 2024 (مع آخر تاريخ استحقاق في 4 أبريل 2024)، تبلغ نسبة العائد خلال الـ12 شهراً التالية 5% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال مطر حميد الطاير: «بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للتجارة والمال والسياحة والاقتصاد الأخضر. وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وترسيخ المكانة الريادية للهيئة على المستوى العالمي. وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي الذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة».

من جهته، قال سعيد محمد الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام. وفي عام 2023، تجاوزت إيرادات الهيئة السنوية 29 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية أكثر من 8.7 مليارات درهم، وتجاوزت الأرباح قبل الاستقطاعات 14.7 مليار درهم. وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها».

وأضاف: «سجلت الهيئة أعلى حجم إنتاج للطاقة بمقدار 56.1 تيراواط ساعة منها 6.2 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة، كما سجلنا أعلى نسبة في الطلب الذروي على الطاقة بمقدار 10.4 غيغاواط، كما سجلت الهيئة أعلى إنتاج للمياه المحلاة بمقدار 143.3 مليار غالون، ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه إلى 434 مليون غالون. والعام الماضي، نجحنا في خفض أكثر من 9.1 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار جهودنا في مجال الاستدامة. وفي عام 2023، حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بتسجيلها أقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وأدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6%، وتعد الأقل على مستوى العالم. إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024، فالنمو الهائل في عدد السياح، والزيادة في الطلب على خدماتنا في القطاعين السكني والتجاري، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد الموجودين في دبي خلال فترة النهار، وهي كلها عوامل تعد بفرص واعدة لمزيد من النمو في مجالات عملنا».