عمومية «إمباور» تصادق على توزيع أرباح بـ 425 مليون درهم

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بنصاب 90.4%، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2023 بمبلغ إجمالي مقداره 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهمن ما يعادل 42.5% من رأسمال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ«إمباور»، اليوم، في دبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، وحضور الرئيس التنفيذي أحمد بن شعفار، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2023، كما وافق مساهمو الشركة على البنود الأخرى التي عرضت خلال الاجتماع.

وأظهرت النتائج المالية لـ«إمباور» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلى إيرادات على الإطلاق بقيمة 3.035 مليارات درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 960 مليون درهم. وسيتم توزيع الأرباح على المستثمرين وفقاً لسياسة توزيع أرباح المؤسسة، إذ تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي. وقد وزعت «إمباور» أرباح النصف الأول من العام 2023 في أكتوبر الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة «إمباور»، سعيد محمد الطاير:«نمضي في تحقيق نتائج مالية متنامية تعتمد على نموذج عملنا الفريد، تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

وأضاف الطاير أن «(إمباور) التي تقود صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، ملتزمة بتحقيق عائدات مستدامة وأرباحاً مجزية للمساهمين، بفضل توسعاتها المدروسة في السوق المحلية، وزيادة مستوى وحجم خدماتها للمتعاملين، والإرتقاء بها، وتطوير نموذج أعمالها المتميز وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما تواصل لعب دور ريادي في تقديم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي، والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ، بالاعتماد على بنية تحتية فائقة التطور، ومحطات تبريد مناطق من الجيل الجديد، المتميزة بأدائها الفعال وكفاءتها في استخدام الطاقة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «قصة نجاح المؤسسة وصدارتها في صناعة التبريد عالمياً ما هي الا ثمرة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة المستمرة التي مكنتها من وضع بصمة رائدة في واحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم».

وأكد أن ثقة المعنيين دفع بأداء المؤسسة، معرباً عن ثقته بتحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة، مع التركيز على زيادة الحصة السوقية داخل دولة الإمارات. وأشاد بن شعفار بالتفاعل الإيجابي للمساهمين مع تطلعات وخطط «إمباور»، مؤكداً مواصلة المؤسسة لخططها المدروسة في تحقيق أداء متميز.