20.5 مليار درهم مبيعات عقارية في دبي منذ بداية رمضان

سجلت عقارات دبي، مبيعات بقيمة 20.52 مليار درهم منذ بداية شهر رمضان الجاري (في 12 جلسة تداول) بمتوسط 1.7 مليار درهم يومياً، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبحسب الرصد، فإن قيمة المبيعات منذ بداية الشهر الكريم حتى الآن توزعت على 7570 صفقة عقارية.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، النشاط المتزايد والثقة المتنامية بسوق دبي العقارية، التي ارتفعت مبيعاتها العقارية منذ بداية عام 2024، إلى 103 مليارات درهم، وهو أعلى مستوى تسجله المبيعات العقارية في دبي تاريخياً خلال تلك الفترة من العام.