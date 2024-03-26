«علي بابا كلاود» تطلق مركز تدريب في مدينة دبي للإنترنت

أعلنت «علي بابا كلاود» عن إطلاق مركز تدريب «أكاديمية علي بابا كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي سيكون بمثابة مركز للمتعاملين والشركاء للارتقاء بقدراتهم الرقمية.

ويقع مركز التدريب في «مدينة دبي للإنترنت» التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والتي تضم نخبة عالمية من أبرز شركات التكنولوجيا. وبذلك، ينضم المركز إلى مجمع شركات التكنولوجيا الرائد الذي يضم أكثر من 3500 متعامل، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة مجلة «فورتشن» لأكبر 500 شركة عالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تدعم التحول الرقمي على مستوى المنطقة.

وسيسهم المركز الجديد في تدريب 5000 شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن خلال الشراكة مع شركة «Aladdin Cyber Security»، مزودة الخدمات والحلول الأمنية، يهدف مركز التدريب إلى استضافة برامج تدريب وتمكين شهرية تغطي مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي إلى إدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، لتمكين المتعاملين من الاطلاع على أحدث تقنيات «علي بابا كلاود»، وتطوير أفضل المواهب الرقمية.

وقال المدير العام لـ«شركة علي بابا كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إيريك وان: «يعكس إطلاق مركز التدريب التزامنا واستثمارنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمساندة الشركات في التحول رقمياً وتحقيق النجاح لأعمالها على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالنمو معاً مع شركائنا وعملائنا المحليين، وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم»– القطاع التجاري، عمار المالك: «سيسهم افتتاح مركز التدريب الخاص بشركة (علي بابا كلاود) في مدينة دبي للإنترنت، في تمكين مجمعنا التكنولوجي العالمي لدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة والابتكار لترسيخ مكانتنا في صدارة التحول الرقمي». وتعد «علي بابا كلاود» شركة متخصصة في مجال توفير الخدمات السحابية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، في وقت تأسست فيه شركة Aladdin Cyber Security في دبي عام 2023 على أيدي فرق من كبار خبراء الأمن السيبراني في العالم. وتقدم الشركة خدمات أمنية احترافية، والحلول الأمنية لأصحاب مواقع الويب، والحماية من برامج الفدية وتشفير البيانات.