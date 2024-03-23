«طيران الإمارات» تحصد جائزة التميز لأفضل ترفيه «على متن الطائرة»

حصدت «طيران الإمارات» جائزة التميز لأفضل ترفيه على متن الطائرة على مستوى العالم، ضمن جوائز «إيرلاين ريتينغس 2024»، التي أُعلنت هذا الأسبوع، وذلك بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice)، الذي يوفر نحو 6500 قناة عالية الجودة.

ويمكن للمسافرين على رحلات «طيران الإمارات»، الوصول إلى أكبر مكتبة ترفيهية، تضم أكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، بما في ذلك تلك الحائزة جوائز الأوسكار لعام 2024، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة والعلامات التجارية الإعلامية، مثل «HBO Max وDiscovery+ وBBC وBloomberg Originals وشاهد»، وأكثر من 200 فيلم ومسلسل وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً، منها مجموعة من الأفلام الإماراتية، وأكثر من 300 فيلم ومسلسل من بوليوود وجنوب آسيا بـ13 لغة.

كما تضم روائع السينما العالمية بأكثر من 50 لغة، منها 600 فيلم عالمي من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، إضافة إلى توفير «تعليقات توضيحية» لأكثر من 300 فيلم، مع وصف صوتي لأكثر من 140 فيلماً، لتسهيل المشاهدة لضعاف البصر.

كما تتوفر سماعات «طيران الإمارات» للعملاء في جميع الدرجات، بما في ذلك سماعات الرأس (Bowers & Wilkins E1) المتميزة في الدرجة الأولى، التي ابتكرها خبراء صوت بريطانيون حصرياً لرحلات الناقلة، باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء لحجب الأصوات المحيطة بالمقصورة، وتقديم أفضل جودة للصوت، وأيضاً سماعات «طيران الإمارات» المصممة خصيصاً لراحة الأطفال، كما تتوافق سماعات الرأس على متن «طيران الإمارات» مع أجهزة السمع عند ضبطها على الوضع «T».

ويضم النظام مكتبة موسيقية توفر أكثر من 3500 ألبوم وقائمة تشغيل منسقة، وخمس قنوات للبث التلفزيوني الحي، منها ثلاث قنوات إخبارية، وقناتان لتغطية الفعاليات الرياضية الحية، وأكثر من 250 قناة مخصصة للأطفال والعائلات.

. نظام الترفيه في «طيران الإمارات» يوفر نحو 6500 قناة عالية الجودة.