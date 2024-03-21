مكتوم بن محمد: نستذكر اليوم مآثر عيسى بوحميد ونشكر جهوده

استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، عيسى بوحميد، أحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نحتفي اليوم بأحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي وخدموا أهلها بتفانٍ وإخلاص، ترجم عيسى بوحميد -رحمه الله- رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي، وحقق إنجازات مشهودة بتوجيهٍ منه في الإشراف على أهم مشاريع تمديد المياه فيها، كما عمل ضمن لجان الإسكان وتوزيع الأراضي على المواطنين، إضافةً إلى إشرافه على مشاريع لتطوير البنى التحتية".

وأضاف سموه: "نستذكر اليوم مآثره ونشكر جهوده، كأحد المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في مسيرة دبي واستقروا في ذاكرتها، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين".