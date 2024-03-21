23 مركزاً لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات

أتاحت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال 23 مركزاً من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أن إتاحة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية، يُوفِّر خياراً إضافياً، حيث يمكن للخاضعين للضريبة التسجيل مُباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، كما يُمكنهم الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين، والمُدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الجديدة جاءت في إطار حرص الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها، لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم من خلال هذه المراكز بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف وإدارة كوادر مؤهلة ومدربة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في الطلب المُقدَّم للتسجيل في ضريبة الشركات.

ووقعت الهيئة اتفاقيات تعاون لاعتماد العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، مُجدداً أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية المُحدَّدة بالقرار الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن خلال شهر فبراير الماضي والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس الحالي، خصوصاً أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو المقبل، وذلك لتجنب مُخالفة التشريعات الضريبية.

وقال البستاني: «جاء التوسُّع في قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بإتاحتها من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية ضمن خطط التطوير الشاملة التي تُنفذها الهيئة، لمواكبة التوسع في خدماتها، خصوصاً مع تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من شهر يونيو الماضي، فكثفت الهيئة حملاتها التوعوية بصفة عامة مع التركيز على فعاليات التعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، والتعريف بالتشريعات الضريبية بصفة عامة، إضافة إلى التوسع في قنوات تقديم خدمات الهيئة».

من جانبها، قالت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، زهرة الدهماني: «تضع الهيئة سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها بالعمل الدائم على تحسين خدماتها، وتسعى إلى الوصول لجميع فئات الخاضعين للضريبة بجميع الوسائل المتاحة، كما تحرص على التجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أي تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الضريبي، لضمان المحافظة على التواصل الفعّال مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع المعنية الأخرى، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية».