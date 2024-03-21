عمومية «تبريد» تُقر توزيع 15.5 فلساً للسهم أرباحاً نقدية

كشفت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، أمس، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2023، وذلك مع انعقاد جمعيتها العمومية السنوية، والتي أقر المساهمون خلالها توزيع أرباح نقدية قياسية بلغت 15.5 فلساً للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويؤكد على الأداء المالي القوي لشركة «تبريد».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي، خالد عبدالله القبيسي: «نجحت (تبريد) في اختتام عام استثنائي جديد، معززة مكانتها كشركة رائدة في الاستدامة، حيث أسهمت بدور بارز في الحوارات حول قطاع التبريد العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)».

وأضاف: «تؤكد توزيعات الأرباح القوية على سلامة نهج الشركة في النمو، مع تركيز اهتمامنا على المساهمين كأولوية قصوى لدى (تبريد)، التي تواصل تحقيق العائدات الممتازة للمستثمرين».

وتابع القبيسي: «النمو المطرد الذي تحققه (تبريد) يؤكد على مرونة الشركة، ويعكس أثرها الإيجابي على البيئة وكوكب الأرض. ومع توجه مزيد من البلدان نحو التركيز على الطلب المتزايد في قطاع التبريد، فهي تدرك أيضاً ضرورة العمل على التخفيف من آثار التغير المناخي، وفي هذا الإطار يعتبر تبريد المناطق حلاً مؤكداً وراسخاً»، كاشفاً أن الشركة تستعد لمزيد من التوسع على المستوى الدولي. وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «تبريد»، وافق المساهمون على تعيين ماريون ديريدر بلونديل في عضوية مجلس الإدارة، والتي ستحل محل كلير بيشو.

ولفتت «تبريد» إلى أنها وفرت خلال العام الماضي 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة إلى محفظتها التي توسعت مع إضافة ست محطات جديدة للتبريد المستدام. وتشمل عمليات الشركة الآن ست دول، بما في ذلك الهند، مع إمكانية زيادة الحصة السوقية بشكل كبير خلال الشهور والسنوات المقبلة، كما تواصل الشركة استثمارها بكثافة في مجال الطاقة المتجددة، حيث ترسي معايير جديدة للحياد الكربوني، إضافة إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال تبريد المناطق، وتحقيق المزيد من النتائج القوية على الصعيد التشغيلي والمالي.