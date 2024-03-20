«دبي لصناعات الطيران» تحصل على قرض غير مضمون بـ420 مليون دولار

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، عن توقيع صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك التعمير الصيني (آسيا)، مشيرة إلى أن القرض سيدعم الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تعزز العلاقة المتينة أصلاً مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً في مركز دبي المالي العالمي».

وأضاف: «سيهم القرض في تعزيز سيولتنا المتميزة التي وصلت إلى 4.1 مليارات دولار بنهاية 2023».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول لدى بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، يوان شينغروي: «يسر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي التعاون مرة أخرى مع شركة دبي لصناعات الطيران، المؤسسة المرموقة عالمياً في قطاع الطيران. نحن ملتزمون بمقاربة تركز على المتعاملين والاستفادة من الأفضلية التنافسية لمجموعة بنك التعمير الصيني في السوق المالية، كما نواصل السعي لتزويد (دبي لصناعات الطيران) بمجموعة أكثر تنوعاً من المنتجات والخدمات المالية».

في السياق نفسه، قالت نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك التعمير الصيني (آسيا)، دافني وات: «تعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أهم الجهات الفاعلة في قطاع الطيران العالمي. ويشرفنا دعم الشركة كمنسق عالمي لهذه الصفقة التاريخية. ونتطلع إلى مواصلة الشراكة مع (دبي لصناعات الطيران) عن طريق حضورنا القوي ضمن قطاع الطيران وخبراتنا في سوق القروض المشتركة في هونغ كونغ».