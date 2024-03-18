عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 9.9 مليارات درهم منذ بداية رمضان

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي مبيعات بقيمة 9.94 مليارات درهم منذ بداية شهر رمضان الجاري. وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قيمة تلك المبيعات توزّعت على 3570 صفقة عقارية.

وتشير توقعات المحللين إلى أن سوق دبي العقارية ستواصل الصعود خلال شهر رمضان مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب. ويعكس هذا الأداء القوي النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية التي ارتفعت مبيعاتها العقارية منذ بداية عام 2024 وحتى يوم الجمعة الماضي إلى 92.42 مليار درهم، في أعلى مستوى تسجله المبيعات العقارية في دبي خلال تلك الفترة من العام.