«إياتا»: قطاع الشحن الجوي يسجل تقدماً

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تقدم في مجالات الاستدامة والسلامة والتحوّل الرقمي في قطاع الشحن الجوي، وذلك خلال افتتاح الندوة العالمية للشحن الجوي التي نظمها في هونغ كونغ، أخيراً.

وقال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «عادت أحجام الشحن الجوي إلى المستويات المسجلة قبيل جائحة (كوفيد-19)، ويكمن التحدي الآن في ضمان كفاءة وسلامة نمو قطاع الشحن الجوي، والانسجام مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050». وأضاف: «يوفر التحوّل الرقمي أفضل فرصة لتطوير القطاع. ويبرز هذا التطور بشكل واضح من خلال استبدال العمليات الورقية واليدوية غير الفاعلة بالحلول الرقمية في جميع جوانب عمليات الشحن».