«البترول الكويتية» تشتري 50% في «إيكوفوكس»

قالت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا، إنها وقعت اتفاقية لشراء حصة 50% في شركة «إيكوفوكس» الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي، في إطار جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.

وكتبت وزارة النفط الكويتية على منصة «إكس» أمس: «تشكل هذه الصفقة (خطوة ريادية) لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام، بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل».

وتمتلك «إيكوفوكس»، التابعة لشركة «فوكس بترول»، مصنعاً للوقود الحيوي في إيطاليا بسعة 200 ألف طن سنوياً، ينتج وقود الديزل الحيوي المتقدم، والمنتجات الثانوية للاستخدام الصناعي.