الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، إن «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ارتفع إلى 31.4 مليار دولار (115.3 مليار درهم) في العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة نفسها عام 2024».

وأضاف سيبرايت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن صادرت الولايات المتحدة إلى الإمارات وصلت إلى 24.8 مليار دولار في العام الماضي، لتتجاوز بذلك صادرات عام 2022 البالغة 20.8 مليار دولار، بنمو بنسبة 19%، مشيراً إلى أن الإمارات ظلت وجهة التصدير الأميركية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الخامس على التوالي.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، أن الصادرات الأميركية إلى الإمارات تدعم نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة وصلت لنحو 6.6 مليارات دولار (24.2 مليار درهم) في العام الماضي.

وذكر سيبرايت، أن «استثمارات دولة الإمارات في السوق الأميركية مستمرة في النمو، مع تركزها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا»، مشيراً إلى ثلاثة مجالات لها إمكانية أكبر لمزيد من التعاون بين البلدين في عام 2024، وهي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال إن «الإمارات والولايات المتحدة تواصلان البناء على التقدم الهائل الذي تم إحرازه العام الماضي، في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى استمرار المرتكزات التقليدية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في الحفاظ على قوتها بقطاعات مثل الفضاء والدفاع والطاقة».