67 مليار درهم عائدات «موانئ دبي» في 2023

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) عن نتائج مالية مرنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 6.6% على أساس معدل لتبلغ 18.25 مليار دولار (67 مليار درهم). كما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.108 مليارات دولار (18.75 مليار درهم)، مع هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28%. وانخفضت الأرباح للعام بنسبة 17.7% لتصل إلى 1.514 مليار دولار (5.56 مليارات درهم)، ويرجع الانخفاض بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وتفصيلاً، ارتفعت عائدات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 6.6% لتصل إلى 18.250 مليار دولار، مدعومة بنتائج الأحواض الجافة العالمية (+0.4 مليار دولار)، ومزايا التوحيد لعام كامل من الاستحواذ على شركة «إمبريال لوجستيكس» (+0.9 مليار دولار)، مع نمو على أساس المقارنة المثلية، مدفوعاً بشكل أساسي بأعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وزادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتصل إلى 5.108 مليارات دولار. وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9%، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% خلال العام، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية، 28.9%.

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.579 مليارات دولار في عام 2023 (4.451 مليارات دولار في عام 2022).

وأكدت المجموعة في بيان، أمس، أنه تم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 2.112 مليار دولار (7.7 مليارات درهم)، (مقارنة بـ1.715 مليار دولار في النصف الأول لعام 2022)، عبر المحفظة الحالية.

وبلغت ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2024، نحو ملياري دولار وسيتم استثمارها بشكل رئيس في جبل علي ( الإمارات)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية).

وركزت مجموعة موانئ دبي العالمية على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع. وتقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة، إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

وتلتزم المجموعة بعملية تحول الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات 2050 لإزالة الكربون بنسبة 13%. كما تلتزم باستثمار 500 مليون دولار لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومايزال لدى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تفاؤل بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من أجل دفع الإيرادات المستدامة.‏

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن أن النتائج كانت مستقرة، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.1 مليارات دولار. ويعد هذا الإنجاز جديراً بالملاحظة على نحو خاص، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي فرضها تدهور المشهد الجيوسياسي وظروف الاقتصاد الكلي الملأى بالتحديات. وقد كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج».

وأضاف: «لقد أظهرت أعمال الخدمات اللوجستية للمجموعة، مرونة في هذا المشهد الاقتصادي الصعب، ما أدى إلى جذب عدد متزايد من أصحاب البضائع إلى منصتنا. وتؤكد الآراء الإيجابية حول منتجاتنا المتكاملة، قيمة حلولنا المخصصة، ما يمكّن أصحاب البضائع من القيام بأعمالهم التجارية بشكل أكثر كفاءة».

وتابع: «بشكل عام، حققنا أداء ثابتاً في عام 2023. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في بداية عام 2024 مع أزمة البحر الأحمر المستمرة، واصلت محفظتنا أداءها المرن. ماتزال التوقعات غير مؤكدة بسبب البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الملأى بالتحديات. ومع ذلك نتوقع أن تحافظ محفظتنا الاستثمارية على أداء قوي، ونحافظ على نظرتنا الإيجابية بشأن أساسيات القطاع على المدى المتوسط والطويل، وقدرة مجموعة موانئ دبي العالمية على تحقيق عوائد مستدامة بشكل مستمر».