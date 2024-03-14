اكتتاب شركة «باركن» يتجاوز القيمة المستهدفة بـ 165 مرة

أعلنت شركة باركن («باركن» أو «الشركة»)، أمس، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح») بـ2.1 درهم للسهم الذي يعد عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب، وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ ملياراً و574.37 مليون درهم (نحو 428.69 مليون دولار أميركي) لصندوق دبي للاستثمار (المساهم البائع).

وأكدت الشركة والمساهم البائع، أن حجم الطرح المعلن عنه سابقاً، يبلغ ما مجموعه 749.7 مليون سهم عادي (أسهم الطرح)، وهذا يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «باركن»، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام نحو 259 مليار درهم (نحو 71 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، ما يعني تجاوز الاكتتاب للأسهم المطروحة بنحو 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر العرض النهائي.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم، لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم (نحو 63 مليار دولار)، ما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بنحو 166 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين بنحو 29 مليار درهم (نحو ثمانية مليارات دولار)، ما يشير إلى زيادة تجاوزت 153 مرة، وتم تلقي نحو 63 ألف طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «باركن» في سوق دبي المالي في 21 مارس الجاري، تحت الرمز «باركن». وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.30 مليارات درهم (1.72 مليار دولار).