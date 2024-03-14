67 مليار درهم عائدات موانئ دبي العالمية في 2023

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) عن نتائج مالية مرنة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. فقد ارتفعت العوائد بنسبة 6.6% على أساس معلّن لتبلغ 18.25 مليار دولار أمريكي (نحو 67 مليار درهم)، كما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك³ بنسبة 1.9% لتبلغ 5.1 مليارات دولار أمريكي (نحو 18.7 مليار درهم)، مع هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28.0%.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، زادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 2.9% لتصل إلى 4,57 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (نحو 16.7 مليار درهم)، وانخفض ربح العام بنسبة 17.7% ليصل إلى 1.51 مليار دولار (5.54 مليار درهم)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا أن نعلن عن أن النتائج كانت مستقرة، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.1 مليار دولار أمريكي. ويعتبر هذا الإنجاز جديراً بالملاحظة على نحو خاص بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي فرضها تدهور المشهد الجيوسياسي وظروف الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات. وقد كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج. ولم تثبت هذه الإستراتيجية فعاليتها خلال هذه أوقات صعبة فحسب، بل إنها تضع أيضاً أساساً قوياً لنمو المجموعة وعوائدها المستدامة على المدى الطويل.

وأضاف: لقد أظهرت أعمال الخدمات اللوجستية للمجموعة المرونة في هذا المشهد الاقتصادي الصعب، مما أدى إلى جذب عدد متزايد من أصحاب البضائع إلى منصتنا. وتؤكد الآراء الإيجابية حول منتجاتنا المتكاملة على قيمة حلولنا المُخصصة، مما يمكّن أصحاب البضائع من القيام بأعمالهم التجارية بشكل أكثر كفاءة. كما تمكننا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو المرتفع من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، ونواصل التزامنا بتعزيز منصتنا اللوجستية. ويشمل ذلك الالتزام معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد وتحسين الربط في الممرات التجارية الحيوية لتقديم خدمات أفضل لأصحاب البضائع.

وتابع: بشكل عام، حققنا أداءً ثابتًا في عام 2023، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في بداية عام 2024 مع أزمة البحر الأحمر المستمرة، واصلت محفظتنا أدائها المرن. لا تزال التوقعات غير مؤكدة بسبب البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المليئة بالتحديات. ومع ذلك، نتوقع أن تحافظ محفظتنا الاستثمارية على أداء قوي، ونحافظ على نظرتنا إيجابية بشأن أساسيات القطاع على المدى المتوسط والطويل وقدرة مجموعة موانئ دبي العالمية على تحقيق عوائد مستدامة بشكل مستمر".