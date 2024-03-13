«الإمارات للشحن الجوي» على موقع Cargo.one

أصبحت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، متاحة الآن على موقع «كارغو ون» Cargo.one، ما يحقق لها تواجداً قوياً في ثلاثة من أكبر الأسواق الرقمية للوجستيات الشحن الجوي.

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي» بأن هذه الشراكة تؤكد التزامها بتنفيذ الحلول الرقمية التي تبسط العمليات، وتعزز الكفاءة، وتوفر قيمة عالية لقاعدة المتعاملين معها العالمية.

وأضافت أن تعزيز استراتيجية التوزيع الرقمي المتقدمة والمرتكزة على المتعاملين، من خلال الشراكة مع Cargo.one، يضمن تواجد عروض «الإمارات للشحن الجوي» حينما وحيثما يرغب المتعاملون معها في الحجز.

وسيتمكن المتعاملون، عبر موقع «cargo.one»، من الاطلاع على جداول «الإمارات للشحن الجوي»، وأسعار التعريفات والعقود، إضافة إلى الوصول الفوري إلى السعة المتاحة، ما يتيح لوكلاء الشحن إجراء حجوزات في أي وقت.

وستتوافر الشراكة في بلدان مختارة في أوروبا قبل التوسع عبر الأميركيتين، وأفريقيا، والشرق الأقصى، وأستراليا، في وقت ستسهم فيه خدمة «cargo.one» حالياً في تعزيز مكانة «الإمارات للشحن الجوي» الرقمية في السوق، من خلال تجربة الحجز السلسة والوصول إلى 15 ألف وكيل شحن في العالم.

وقال نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في «الإمارات للشحن الجوي»، جيفري فان هفتين: «الرقمنة وسيلة رئيسية لمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل، وتوفير خيارات مرنة ومريحة لوكلاء الشحن للوصول بسهولة إلى منتجات وخدمات الإمارات للشحن الجوي ذات المستوى العالمي. وفي المقابل، فمن خلال تبسيط عروض الأسعار والحجوزات لدينا، فإننا نتيح لفرقنا التركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة، والتي تعد حجر الزاوية في علامتنا التجارية».



وأضاف: «سنواصل الاستثمار في الحلول والشراكات الرقمية مثل Cargo.one لتعزيز تجربة المتعاملين معنا وتسريع حركة البضائع في جميع أنحاء العالم».

وأُدرجت منتجات «الإمارات للشحن الجوي» الأساسية الأربع على موقع Cargo.one، بما في ذلك «الإمارات فريش»، و«الإمارات فريش بريث»، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و«الإمارات بريوريتي إيرفريت» للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و«الإمارات الأساسية» للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» هي قسم الشحن التابع لـ«طيران الإمارات». ومن خلال مركزها الحديث في دبي، فإنها تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست.

وتوفر الناقلة للمتعاملين سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب من طراز «بوينغ 777»، وطائرات «إيرباص A380»، و11 طائرة شحن «بوينغ 777F».