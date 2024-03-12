6.3 مليارات درهم القيمة السوقية لـ «باركن» عند الإدراج في «دبي المالي»

تنتهي، اليوم الثلاثاء، فترة الاكتتاب في أسهم شركة «باركن» بسوق دبي المالي، بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. وستستمر لشريحة المستثمرين المؤهلين حتى يوم غدٍ (13 مارس الجاري). وكانت الشركة فتحت باب الاكتتاب للشريحتين في الخامس من مارس الجاري.

ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناء على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم شركة «باركن»، بين 2 و2.10 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تراوح بين ستة مليارات درهم و6.30 مليارات درهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار، وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 21 مارس الجاري.

وتعد جميع الأسهم هي أسهم قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار، باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

ويتوقع صندوق دبي للاستثمار بيع 749.7 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 24.9% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق والقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح بين 1.49 مليار درهم و1.57 مليار درهم. ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.