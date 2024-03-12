«الاقتصاد»: 40% نمواً في العلامات التجارية المسجلة خلال شهرين

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 2592 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 1813 علامة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 779 علامة، وارتفاع نسبته 43%، في أكبر نمو يشهده قطاع العلامات التجارية منذ سنوات.

وتم تسجيل 980 علامة تجارية جديدة في يناير، و1612 علامة جديدة في فبراير، في وقت يدعم فيه هذا النشاط، مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها. وشملت العلامات المسجلة شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن مئات القطاعات السلعية والخدمية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي.