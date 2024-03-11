«كهرباء ومياه دبي» تكرّم «سفراء الشباب للاستدامة»

كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، 20 موظفاً وموظفة، خريجي برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

وقال الطاير: «تولي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية كبرى لتمكين الشباب، لا سيما في مجال الاستدامة، حيث إنهم القوة الدافعة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي، على الاستثمار في كوادرنا البشرية، وتمكين الشباب المواطن واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة، ويسهموا في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي».

وتابع الطاير: «لدينا العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى إعداد الشباب ليكونوا قادة للاستدامة، من بينها برنامج (سفراء الشباب للاستدامة) الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، في إطار رؤيتنا المشتركة حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، إن «برنامج (سفراء الشباب للاستدامة) الذي تم إطلاقه خلال عام الاستدامة 2023 يؤكد حرص الهيئة على إعداد الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يعملون على نشر مفهوم الاستدامة بين زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة».

في السياق نفسه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف، إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الموظفين من خلال برامج تدريبية شاملة ومبادرات رائدة.

وأضاف أن«برنامج (سفراء الشباب للاستدامة) يساعد موظفي الهيئة الشباب على اكتساب العديد من المهارات القيادية التي تساعدهم على أن يكونوا قادة مؤثرين في مجال الاستدامة».

ومنذ تخرجهم، شارك «سفراء الشباب للاستدامة» في العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة بما في ذلك الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) التي استضافتها دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي»، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، كما شارك السفراء في جلسات «حديث الاستدامة» الافتراضية التي تنظمها الهيئة لموظفيها، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة في الهيئة، ورفع مستوى وعيهم حول مختلف مجالات التنمية المستدامة.