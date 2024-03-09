«كروز أرابيا» يروج للسياحة البحرية في الخليج

وقّعت السلطات البحرية والسياحية في دبي وأبوظبي والبحرين وسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على «تحالف كروز أرابيا»، وتعزيز دوره الاستراتيجي للترويج لمنطقة الخليج العربي وجهة عالمية للرحلات البحرية، وذلك خلال فعاليات معرض بورصة برلين للسياحة الدولية. ويهدف التحالف إلى التعاون لتحسين تجارب مسافري الرحلات البحرية، واستقطاب مزيد من السفن السياحية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية في الموانئ، وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة. ووفق بيان لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، يعتزم الشركاء العمل معاً على تحسين المنظومة الإقليمية للرحلات البحرية، وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية الرئيسة.