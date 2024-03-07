شركات الطيران تُشغّل 29.4 مليون مقعد في مطار دبي الدولي خلال 3 أشهر

وصل إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، إلى 14.73 مليون مقعد مجدول (نحو 29.46 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 13.43 مليوناً (26.86 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 9.7%، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه كأكبر مطار في العالم، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران في المطار، واستطاع «دبي الدولي» أن يضيف نحو 1.3 مليون مقعد (2.6 مليون مقعد في الاتجاهين) إلى رصيده خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وسجل مطار دبي الدولي أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول خلال يناير، مقابل 4.73 ملايين مقعد في فبراير، ليرتفع إلى نحو خمسة ملايين مقعد مجدول في مارس الجاري. وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي، مع استقطاب المطار لشركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2023.

وأوضحت بيانات «أو إيه جي»، أن «دبي الدولي» احتفظ بمركزه الأول في مارس الجاري، بفارق وصل إلى نحو مليون مقعد، مقارنة مع مطار لندن هيثرو الذي سجل نحو أربعة ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بـ3.4 ملايين مقعد، ومطار سيؤول مسجلاً 3.37 ملايين مقعد، وأمستردام في المركز الخامس بنحو 3.2 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل نحو 5.2 ملايين مقعد خلال مارس الجاري. وكان «دبي الدولي» قد تخطى نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» في يناير 2024، عندما سجل أكثر من خمسة ملايين مقعد، وواصل «دبي الدولي» تقليص الفارق مع «أتلانتا» على مدار الأشهر الماضية.

واستقطب مطار دبي الدولي 10 شركات طيران جديدة، العام الماضي، إضافة إلى استئناف رحلات ناقلتين، ما أسهم في تعزيز التعافي في أعداد المسافرين، وزيادة أعداد الرحلات في المطار. وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، حيث نما إجمالي عدد المسافرين بنسبة 31.7%، ليصل إلى نحو 87 مليون مسافر.

وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني من العام نفسه، الذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

وكان ديسمبر 2023، الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير بـ7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي، مسجلاً 7.9 ملايين مسافر. ويتصل مطار دبي الدولي حالياً بـ262 وجهة، عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.